Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Salah Abdel Shafi: 80 Persen Gaza Hancur, Lebih 1 Juta Warga Tinggal di Tenda

Rabu, 19 November 2025 – 08:46 WIB
Salah Abdel Shafi: 80 Persen Gaza Hancur, Lebih 1 Juta Warga Tinggal di Tenda - JPNN.COM
Ilustrasi kondisi Jalur Gaza setelah berbulan-bulan digempur Israel. /ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com - MOSKOW - Duta Besar Palestina untuk Austria dan Pengamat Tetap Palestina di PBB Salah Abdel Shafi mengatakan sekitar 80 persen Jalur Gaza hancur total dan lebih dari 1 juta penduduknya tinggal di tenda-tenda darurat di jalanan. "Orang-orang perlu tempat berlindung. Tak ada sekolah lagi, seluruh 14 universitas hancur dan lebih dari separuh gedung sekolah lenyap," katanya.

Otoritas Gaza mengatakan Israel mencegah masuknya pasokan penting, seperti pemanas, bahan insulasi, kabin sanitasi, tenda, kasur, dan selimut. Cuaca dingin dan hujan memperburuk kondisi sekitar 288.000 keluarga yang hidup dalam kesulitan.

Pada awal November, otoritas Gaza mengatakan Israel hanya mengizinkan 4.400 truk berisi makanan, bahan bakar, dan barang lain masuk sejak gencatan senjata dengan kelompok Hamas dimulai. Jumlah itu hanya sekitar 28 persen dari bantuan yang telah disepakati.

Baca Juga:

Saat ini, Israel masih memblokir lebih dari 350 jenis bahan pangan, termasuk daging, ikan, telur, buah, sayur, dan beberapa produk susu ke Jalur Gaza.

Gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Hamas di wilayah kantong Palestina itu mulai berlaku pada 10 Oktober.

Tiga hari kemudian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani deklarasi gencatan senjata Gaza.

Baca Juga:

Hamas membebaskan seluruh 20 sandera yang masih hidup dan ditahan sejak 7 Oktober 2023. Sebagai gantinya, Israel membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina, termasuk narapidana yang menjalani hukuman panjang. (antara/jpnn)

Dubes Palestina untuk Austria dan Pengamat Tetap Palestina di PBB Salah Abdel Shafi mengatakan 80 persen Jalur Gaza, dan lebih 1 juta warga tinggal di tenda.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jalur Gaza  Gaza  Palestina  Israel  gaza hancur  Salah Abdel Shafi 
BERITA JALUR GAZA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp