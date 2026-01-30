Salah Kaprah, Mario G Klau Bicara Soal Kisah Personal

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Mario G Klau kembali dengan single terbaru yang bertitel Salah Kaprah.

Lagu tersebut mengangkat kisah tentang keberanian menghadapi rasa, alih-alih terjebak pada asumsi dan ketakutan yang belum tentu nyata.

Dengan nuansa hangat dan emosional, Salah Kaprah merefleksikan pengalaman jatuh cinta yang kerap dimulai dari prasangka, lalu berubah ketika keberanian akhirnya mengambil alih.

Salah Kaprah berangkat dari kisah personal Mario G Klau, tentang mengenal seseorang dari kejauhan terlalu lama hingga akhirnya menyimpulkan banyak hal tanpa pernah benar-benar mencoba mendekat.

Menurutnya, terlalu sering seseorang memilih mundur sebelum memberi dirinya sendiri kesempatan.

"Kadang kita keburu menyerah dan ambil kesimpulan sebelum benar-benar mencoba. Padahal kalau enggak maju dulu, kita enggak akan pernah tahu jawabannya. Ditolak atau diterima itu urusan belakangan, yang penting berani maju,” ungkap Mario G Klau.

Lagu Salah Kaprah juga menangkap momen ketika pertemuan yang selama ini ditakuti justru berujung pada kehangatan yang tidak terduga.

Perasaan jatuh cinta yang hadir dengan cepat menjadi inti emosi dalam Salah Kaprah, digambarkan melalui lirik-lirik visual dan intim.