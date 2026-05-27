Salat Iduladha Bareng Warga Huntara Tegal, Gubernur Jateng Serahkan Sapi Kurban 906 Kg

jpnn.com, TEGAL - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi melaksanakan salat Iduladha 1447 H pada Rabu (27/5/306) bersama masyarakat terdampak bencana tanah gerak di Masjid Raya Huntara (Hunian Sementara) Desa Capar, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.

Tiba di lokasi salat Id sekitar pukul 06.00 WIB, Luthfi langsung menyapa dan menyalami warga.

Syahdan, Gubernur ke-16 Jateng itu mengambil air wudu, lalu bergabung bersama warga yang sudah mengambil tempat untuk persiapan salat Iduladha. Luthfi tampak langsung mengisi saf terdepan didampingi Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman dan wakilnya, Ahmad Kholid, serta unsur Forkopimda Kabupaten Tegal.

Tak lama kemudian salat sunah dua rakaat itu dimulai. Bertindak sebagai imam salat Iduladha di Masjid Huntara itu ialah Kiai Tokhib Abu Umar.

Adapun Ustaz Ahmad Muhtarozi menjadi khatib pada sesi khotbah salat Id tersebut. Pelaksanaan salat berjemaah itu berlangsung khidmat di bawah sinaran mentari pagi yang hangat.

"Hari ini kami lihat semua wajahnya cerah, tidak ada yang kusut. Oleh karena itu, saya sebagai gubernur mengucapkan selamat hari raya iduladha 2026. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin," kata Luthfi saat menyampaikan sambutan seusai pelaksanaan salat dan khutbah Iduladha.

Pejabat yang pernah menjadi santri sebuah pesantren di Kediri, Jawa Timur, itu mengaku memahami betul situasi sulit yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di huntara.