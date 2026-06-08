Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Bengkulu

Saldo Rekening PNS dan PPPK Harus Sudah Bertambah, Paling Telat Hari Ini

Senin, 08 Juni 2026 – 05:44 WIB
Saldo Rekening PNS dan PPPK Harus Sudah Bertambah, Paling Telat Hari Ini - JPNN.COM
Gaji ke-13 ASN PNS dan PPPK sudah harus cair paling telat hari ini. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BENGKULU – Seluruh PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu harus sudah menerima gaji ke-13 ASN paling lambat hari ini, Senin 8 Juni 2026.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan sudah memerintahkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setempat untuk segera membayarkan gaji ke-13 ASN PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saya minta hari Senin (8/6) sudah dibayarkan untuk seluruh ASN dan PPPK yang ada di semua OPD di Provinsi Bengkulu," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Jumat (5/6).

Baca Juga:

Instruksi tersebut disampaikan menyusul dimulainya pencairan gaji ke-13 secara nasional oleh pemerintah pusat sejak 2 Juni 2026.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menyiapkan proses pembayaran bagi seluruh ASN PNS dan PPPK di daerah.

Untuk mendukung pencairan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar yang akan digunakan untuk membayar gaji ke-13 ASN di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga:

Kebijakan pemberian gaji ke-13 merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu kebutuhan keluarga aparatur negara, terutama menjelang tahun ajaran baru ketika kebutuhan pendidikan anak biasanya meningkat.

Selain diberikan kepada PNS, gaji ke-13 secara nasional juga untuk PPPK, anggota TNI dan Polri, pejabat negara, serta para pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paling lambat hari ini Senin 8 Juni 2026, seluruh PNS dan PPPK harus sudah menerima gaji ke-13.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PNS  Gaji ke-13  Gaji ke-13 ASN 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp