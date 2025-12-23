Close Banner Apps JPNN.com
Saleh Daulay: Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Lokasi Bencana Sudah Berjalan

Selasa, 23 Desember 2025 – 21:22 WIB
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay (kanan) dan anggota Komisi VII DPR RI, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis berdialog dengan pelaku UMKM di kabupaten tersebut yang terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November lalu, Senin (22/12/2025). ANTARA/Aadiaat M. S.

jpnn.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah telah melaksanakan tanggap darurat bencana di Sumatra dengan baik.

Menurut Saleh, semua pihak diajak dan dilibatkan. Siapa pun yang berkontribusi selalu diapresiasi dan hargai. Bahkan, dalam skala lebih luas doa dari seluruh elemen masyarakat dinilai sangat menolong dan menanamkan semangat untuk segera kembali bangkit.

"Ini contoh yang sangat baik. Sebesar apa pun yang bisa disumbangkan, dipastikan itu sangat membantu. Kalaupun hanya sebatas doa, itu adalah manifestasi dari iman yang perlu selalu dijaga dan dipelihara," kata Saleh, Selasa (23/12/2025).

Waketum PAN itu mengajak semua pihak melakukan pengawasan dan evaluasi. Jika ada temuan yang dinilai menyimpang, silakan dilaporkan ke pihak terkait.

Dia meyakini pemerintah akan mengambil tindakan cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan aturan yang ada. "Tidak perlu saling menyalahkan. Justru, semua harus bergandengan tangan. Bekerja sama. Bergotong royong. Membantu mereka yang membutuhkan," tuturnya.

Saleh juga meyakini bahwa semua tantangan ini akan segera teratasi. Tidak perlu mencari-cari jejak kesalahan orang. Nanti ada masa untuk melakukan itu.

"Aparat penegak hukum pun sebetulnya sudah bergerak sesuai arahan presiden. Kalau ada yang salah, dipastikan akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya.

Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan saat ini semua pihak harus fokus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Mereka yang sedang di pengungsian harus mendapatkan rumah sementara.

TAGS   Bencana  Sumatra  rekonstruksi  Saleh Daulay  PAN  Komisi VII DPR 
