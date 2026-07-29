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JPNN.com - Nasional - Hukum

Saleh Singgung soal Siapa Pemilik Uang dan Emas di Rumah Febrie Adriansyah

Rabu, 29 Juli 2026 – 08:45 WIB
Saleh Singgung soal Siapa Pemilik Uang dan Emas di Rumah Febrie Adriansyah - JPNN.COM
Febrie Adriansyah saat menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Akademisi, pengamat hukum, dan organisasi mahasiswa meminta kasus korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ditangani secara transparan dan profesional.

Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional Firdaus Syam mengatakan perhatian publik terhadap perkara itu sangat besar, sehingga seluruh proses hukum harus dilakukan secara terbuka, profesional, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

"Publik sedang mengawasi proses penanganan kasus ini. Karena itu, aparat penegak hukum harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Firdaus, Selasa (28/7/2026).

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Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi bertajuk "Supremasi Hukum atau Keistimewaan Hukum? Menguji Rasa Keadilan Publik dalam Penanganan Kasus Eks Jampidsus" di Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Firdaus menekankan pentingnya pengawasan dari akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat sipil sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, terutama karena Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi sejumlah perkara korupsi bernilai besar yang berdampak pada keuangan dan perekonomian negara.

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Dia berharap penanganan dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus dapat dilakukan secara tuntas, profesional, dan berkeadilan guna memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Dalam forum itu, pengamat hukum M. Saleh Gawi mengatakan terdapat sejumlah hal yang menurutnya perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dalam penanganan perkara tersebut.

Pengamat hukum M. Saleh Gawi menyinggung soal siapa sebenarnya pemilik uang dan emas di rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

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TAGS   Febrie Adriansyah  mantan Jampidsus  emas  uang  Kejaksaan  Polri  M. Saleh Gawi  eks jampidsus 
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