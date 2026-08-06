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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Saling Melengkapi, Jateng-Kaltim Kantongi Potensi Ekonomi Kerja Sama Rp 20,2 Triliun

Kamis, 06 Agustus 2026 – 14:10 WIB
Saling Melengkapi, Jateng-Kaltim Kantongi Potensi Ekonomi Kerja Sama Rp 20,2 Triliun - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saling menjalin kerja sama di berbagai sektor. Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - SAMARINDAPemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur menjalin kerja sama berbagai sektor, dengan potensi ekonomi mencapai Rp 20,2 triliun.

Potensi ekonomi itu mencakup perdagangan, pangan, industri, jasa keuangan, ekonomi kreatif, hingga dukungan terhadap proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan naskah kerja sama di Odah Etam, Kompleks Kantor Jabatan Gubernur Kaltim, Kota Samarinda, Kamis (6/8).

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Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Kemudian naskah kerja sama teknis oleh masing-masing kepala organisasi perangkat saerah (OPD), BUMD, asosiasi, dan bupati/wali kota.

Potensi ekonomi yang mencapai Rp 20,2 triliun tersebut merupakan agregasi berbagai bentuk potensi kerja sama, sehingga tidak seluruhnya merupakan transaksi tunai atau investasi baru dalam satu waktu.

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Di sektor pangan, kerja sama tersebut membuka potensi perdagangan komoditas dari Jawa Tengah ke Kalimantan Timur, antara lain telur sekitar 778 ton, daging ayam 873 ton, bawang merah 321,6 ton, dan beras 6.119 ton, dengan potensi transaksi sekitar Rp237,75 miliar.

Kerja sama juga mencakup pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan, dengan potensi nilai sekitar Rp 2,1 triliun per tahun.

Pemprov Jateng dan Kaltim menjalin kerja sama berbagai sektor, dengan potensi ekonomi mencapai Rp 20,2 triliun.

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TAGS   Pemprov Jateng  Ahmad Luthfi  Kerja sama  potensi ekonomi  Kaltim  Rudy Masúd 
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