Salma Markets Perkuat Posisi sebagai Broker Forex Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Salma Markets kian mengukuhkan posisinya sebagai salah satu broker forex global terdepan setelah menerima penghargaan internasional ProFX Awards Dubai 2025.

Pengakuan ini diberikan atas penerapan model perdagangan Straight Through Processing (STP) yang dinilai mampu menghadirkan transparansi, eksekusi cepat, serta likuiditas tingkat institusional bagi para trader di seluruh dunia.

Seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan efisiensi di pasar keuangan global, Salma Markets menonjol melalui model STP yang memastikan setiap pesanan klien dieksekusi langsung ke penyedia likuiditas tanpa intervensi dealing desk.

Skema ini meminimalkan potensi konflik kepentingan sekaligus menghadirkan harga pasar yang lebih adil dan kompetitif.

Didirikan pada 2014, Salma Markets merupakan broker internasional yang beroperasi di bawah regulasi Otoritas Jasa Keuangan St. Vincent dan Grenadines.

Model layanan STP yang diterapkan perusahaan ini telah dievaluasi oleh ProFX Media dan dinilai memenuhi standar tinggi industri, sehingga berujung pada penghargaan sebagai broker terbaik di ajang ProFX Awards Dubai 2025.

ProFX Awards Dubai dikenal sebagai salah satu ajang penghargaan keuangan paling bergengsi dan transparan di kawasan Timur Tengah.

Penghargaan ini diberikan kepada broker, pemimpin industri, dan inovator fintech yang menunjukkan kinerja unggul, tingkat kepercayaan klien yang tinggi, serta kemajuan teknologi di sektor keuangan global.