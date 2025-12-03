Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Salsabila Amiradana Jadikan Sirnas Premier 2025 sebagai Momentum Kebangkitan

Rabu, 03 Desember 2025 – 17:00 WIB
Salsabila Amiradana Jadikan Sirnas Premier 2025 sebagai Momentum Kebangkitan - JPNN.COM
Pebulu tangkis Salsabila Amiradana saat berlaga pada ajang Sirnas Premier 2025 di GOR Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis pratama Pelatnas Cipayung, Salsabila Amiradana mengawali perjuangan di Sirnas Premier 2025 dengan kemenangan.

Tunggal putri kelahiran 7 Januari 2007 itu melangkah ke perempat final setelah mengalahkan wakil dari Shamrock, Yulia Yosephin Susanto dengan skor 21-14, 21-18 di GOR Tanjung Priok, Rabu (3/12).

Pemain asal PB Djarum itu mengaku tertantang seusai tampil di level sirkuit nasional.

Baca Juga:

Dengan pengalaman sebagai pemain Pelatnas Cipayung, finalis Seleknas 2025 itu bertekad memberikan pembuktian.

“Tekanan pasti ada, bukan hanya di sirnas tetapi juga di semua pertandingan yang saya mengikuti pertandingan,” ungkap Salsabila.

Salsabila Amiradana sejauh ini sudah mendapatkan kepercayaan untuk turun di Badminton Asia Junior Championships serta BWF World Junior Championships membela Indonesia.

Baca Juga:

Dari turnamen individu penampilannya belum konsisten setelah di dua turnamen pada Indonesia Masters Super 100 di Medan dan Yogyakarta hanya bertahan sampai 32 besar.

Dengan tampil di Sirnas Premier 2025 diharapkan Salsabila Amiradana bisa menemukan kepercayaan diri dan konsistensi.

Salsabila Amiradana menjadikan ajang Sirnas Premier 2025 untuk membangkitkan kepercayaan diri dan menemukan bentuk permainan terbaik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bulu tangkis  Salsabila Amiradana  Sirnas Premier 2025  tunggal putri 
BERITA BULU TANGKIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp