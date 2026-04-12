Salurkan Bantuan saat Paskah, AHY Pastikan Demokrat Hadir Beri Solusi Bagi Warga Prasejahtera

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghadiri bakti sosial dalam rangka perayaan Paskah di Gereja Katolik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (12/4).

Melalui pemberian bantuan yang disertai perlengkapan ibadah, AHY yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu, menegaskan komitmen Partai Demokrat sebagai partai nasionalis-religius yang senantiasa hadir di tengah masyarakat.

Bantuan yang dibagikan kepada ribuan jemaat dalam rangka perayaan Paskah itu disematkan rosario dan lilin sebagai bentuk penguatan spiritual dan menegaskan Partai Demokrat sebagai Partai Nasionalis-Religius.

Menurut AHY, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Partai Demokrat untuk hadir membantu masyarakat, khususnya kelompok prasejahtera.

“Saya berada di Gereja Santo Andreas, Kedoya, bersama para pengurus dan jemaat. Semangat kegiatan ini adalah agar Demokrat terus menjadi bagian dari solusi dan meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” ujar AHY di lokasi.

Ia menegaskan bantuan sosial berupa sembako dan kebutuhan pokok diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.

Menurut AHY, situasi global yang tidak menentu, termasuk konflik di berbagai kawasan dunia, berpotensi berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia.

“Kita tahu dunia saat ini penuh ketidakpastian. Konflik global, termasuk di Timur Tengah, bisa berdampak pada ekonomi, energi, dan biaya hidup masyarakat. Karena itu kita harus waspada,” katanya.