Salurkan Hibah Alat Teknologi Rp800 Juta, Pertamina Berkomitmen Lanjutkan Program UMK Academy

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina menyalurkan hibah alat teknologi tepat guna senilai lebih dari Rp 800 juta kepada 96 Champion dan Finalis Pertamina UMK Academy 2024.

Pemberian hibah ini merupakan upaya Pertamina untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas, sehingga bisa berkontribusi nyata dalam kemajuan perekonomian nasional.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan UMKM punya peran penting dalam perekonomian nasional.

“Meski berkontribusi signifikan, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan seperti alat produksi, teknologi, bahan baku, akses pasar, pemasaran dan promosi. Kami berharap Pertamina bisa membantu kebutuhan itu,” kata Fadjar.

Fadjar menjelaskan, Pertamina UMK Academy 2024 berlangsung lima sampai enam bulan.

Program itu memberikan pelatihan terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi peserta dengan dalam empat kategori: Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global.

“Dengan program ini, UMKM diharapkan bisa bertumbuh kualitasnya hingga naik kelas, bahkan berekspansi ke pasar internasional,” ujar Fadjar.

Salah satu hibah yang diberikan adalah peralatan teknologi seperti laptop.