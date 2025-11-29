Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Salurkan Pakaian Layak, PNM Hadirkan Program RE3 Dari Karyawan Untuk Masyarakat

Sabtu, 29 November 2025 – 12:41 WIB
Salurkan Pakaian Layak, PNM Hadirkan Program RE3 Dari Karyawan Untuk Masyarakat
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyalurkan sebanyak 600 kilogram pakaian layak pakai melalui Program RE3 (Reduce, Re-love, Restyle). Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyalurkan sebanyak 600 kilogram pakaian layak pakai melalui Program RE3 (Reduce, Re-love, Restyle).

Hal ini sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan yang mengusung prinsip 3P (People, Planet, Profit).

Program ini menjadi wujud nyata kontribusi Insan PNM dalam memperpanjang siklus hidup pakaian sekaligus menghadirkan manfaat sosial langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui Aksi RE3, pakaian ini sampai ke warga Kampung Nelayan Cililitan, Yayasan ODGJ Al Fajar Berseri Bekasi, Gubug Ngaji Bantar Gerbang, hingga Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Melalui penyaluran ini, PNM menyaksikan bagaimana pakaian yang semula tersimpan kembali memiliki makna baru bagi para penerima.

Salah satu penerima manfaat, Ratna Wiyah, mengungkapkan pakaian yang diterimanya sangat membantu kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Dia merasa terharu karena bantuan tersebut datang dalam kondisi layak dan masih sangat baik digunakan.

“Terima kasih banyak, sekarang saya dapat kerudung dan baju-baju yang bagus. Ini sangat membantu kami," ujar Ratna.

Implementasi program ini turut melibatkan nasabah PNM yang memiliki usaha laundry dalam proses pencucian, penyortiran, dan pengemasan pakaian.

