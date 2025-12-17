Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Samasindo Mantap Jalani Tahun Perdana Operasional

Rabu, 17 Desember 2025 – 21:24 WIB
Samasindo Mantap Jalani Tahun Perdana Operasional - JPNN.COM
Kelapa sawit. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PT Sawit Mas Indonesia (Samasindo) menatap tahun 2025 dengan optimisme tinggi meski baru memasuki fase awal operasional.

Perusahaan pengolah kelapa sawit ini memproyeksikan tingkat utilisasi produksi dapat mendekati kapasitas maksimal sepanjang tahun depan.

Sejak mulai beroperasi secara komersial pada awal September 2025, Samasindo menilai kinerja pabriknya menunjukkan tren positif.

Manajemen memperkirakan realisasi produksi CPO dan minyak inti sawit bisa mencapai kisaran 75 hingga 80 persen dari kapasitas terpasang hingga akhir 2025.

Direktur PT Sawit Mas Indonesia Cheny Canliarta menyebut keyakinan tersebut didorong oleh kuatnya permintaan pasar domestik.

Menurutnya, sebagian besar hasil produksi perusahaan saat ini terserap oleh industri dalam negeri, khususnya sektor minyak goreng.

"Pembeli kami mayoritas adalah produsen minyak goreng di dalam negeri," ujar Cheny.

Di tengah persaingan yang kian ketat, Samasindo tidak hanya berfokus pada volume produksi.

TAGS   samasindo  Minyak sawit  sawit  Perusahaan Sawit  Sawit Mas Indonesia 

