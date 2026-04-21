Sambangi Gedung MPR di IKN, Ahmad Muzani: Menggambarkan Keindonesiaan yang Kokoh

jpnn.com, KALIMANTAN TIMUR - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan desain Gedung MPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencerminkan filosofi keindonesiaan yang kokoh dan utuh.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Muzani saat melakukan kunjungan kerja bersama jajaran pimpinan MPR ke lokasi pembangunan kawasan MPR RI di IKN, Kalimantan Timur, Senin (20/4/).

Hadir mendampingi Ketua MPR, para Wakil Ketua MPR yakni, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid dan Eddy Soeparno.

Ahmad Muzani menilai, kondisi geografis dan kontur kawasan yang berbukit memberikan nilai tambah bagi kemegahan bangunan MPR ke depan.

“Geografis dan kontur lokasinya sangat bagus, diselingi bukit-bukit yang indah, sehingga nantinya gedung MPR akan terlihat megah dan menggambarkan keindonesiaan yang kokoh dan utuh,” ujar Muzani.

Dia menambahkan keberadaan gedung tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan sekaligus semangat baru bagi anggota DPR dan DPD yang juga merupakan anggota MPR dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan desain gedung MPR memiliki filosofi yang kuat sebagaimana arahan Presiden, yakni mencerminkan ketegasan, kelurusan, dan kewibawaan dalam mengelola negara.

“Filosofi desain bangunan MPR adalah bahwa dalam mengurus negara harus tegas, lurus, dan berwibawa. Dari gedung inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” kata Basuki.