Sambangi Kantor tiket.com, PINTU Perluas Edukasi Crypto ke Industri Travel

Sabtu, 06 Desember 2025 – 03:46 WIB
Sambangi Kantor tiket.com, PINTU Perluas Edukasi Crypto ke Industri Travel - JPNN.COM
PT Pintu Kemana Saja (PINTU). Foto dok PINTU

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) melalui program Pintu Goes to Office hadir di kantor PT Global Tiket Network (tiket.com) pelopor Online Travel Agent (OTA) di Indonesia pada Selasa (2/12) di Jakarta.

CMO PINTU Timothius Martin mengungkapkan tiket.com menjadi perusahaan kelima yang dikunjungi dalam program Pintu Goes to Office tahun ini.

"Kunjungan ini sangat spesial bagi kami, karena tiket.com menjadi perusahaan pertama di luar industri keuangan yang kami sambangi untuk bersama-sama berdiskusi mengenai industri crypto. Kami mengapresiasi rekan-rekan tiket.com yang menyambut hangat kedatangan tim PINTU karena kami percaya kolaborasi yang dijalin ini dapat memperkuat pemahaman mengenai aset crypto,” ungkap Timo.

People Experience & Communication Senior Manager tiket.com Tio Manik turut mengapresiasi kehadiran PINTU.

“Datangnya PINTU ke kantor tiket.com lewat program Pintu Goes to Office tentu disambut dengan antusiasme positif dari teman-teman yang tergabung di investment club yang mendapatkan pengetahuan mengenai aset crypto & teknologi blockchain langsung dari pakar dan pelaku di industri crypto,” katanya.

Di samping itu, industri crypto dengan industri travel juga memiliki keterkaitan.

Crypto tourism mengacu kepada pengalaman perjalanan turis ke negara-negara yang ramah terhadap penggunaan konsep crypto dan teknologi blockchain.

Tren ini menunjukkan bagaimana inovasi di dunia crypto mulai memengaruhi preferensi dan pengalaman perjalanan wisatawan di berbagai negara.

Datangnya PINTU ke kantor tiket.com lewat program Pintu Goes to Office disambut dengan antusiasme positif dari teman-teman yang tergabung di investment club.

