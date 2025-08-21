Close Banner Apps JPNN.com
Sambil Menangis, Lisa Mariana Ancam Bongkar Bobrok Ridwan Kamil

Kamis, 21 Agustus 2025 – 13:02 WIB
Lisa Mariana saat menjalani pengambilan sampel DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana kembali menyita perhatian publik seusai hasil tes DNA putrinya diiumumkan Bareskrim Polri.

Melalui pernyataannya, Bareskrim Polri menunjukkan bahwa anaknya, CA, tidak memiliki kecocokan genetik dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Dalam siaran langsung di akun TikTok miliknya, Rabu (20/8/2025), Lisa tampak menangis saat menanggapi hasil tersebut.

"Tidak akan kubiarkan kecurangan terjadi," kata Lisa Mariana.

Meski demikian, dia menegaskan tidak gentar dan bahkan mengancam akan membongkar apa yang disebutnya sebagai kebobrokan Ridwan Kamil.

“Hasil bakal negatif, itu (aku) sudah tahu. Santai. Gue bakal bongkar yang lainnya,” ucap Lisa dengan suara bergetar sembari menyeka air matanya.

Dia juga menyebut bahwa dirinya akan hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Agustus 2025 untuk memberikan kesaksian.

“Tanggal 22 gue harus ke KPK jadi saksi. Kalian stay tune aja ya. Gue bakal bongkar, gue sakit hati,” ujar Lisa.

Lisa Mariana menangis dalam siaran langsung TikTok dan mengancam akan membuka kebobrokan Ridwan Kamil.

