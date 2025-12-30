Sambu Group Salurkan Bantuan Senilai Rp 500 Juta Untuk Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Sambu Group, perusahaan pengolahan kelapa terpadu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp500 juta kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Bantuan ini disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat sebagai mitra kemanusiaan yang memiliki jangkauan luas dan rekam jejak terpercaya dalam penanganan bencana.

Program bertajuk “Sambu Group Peduli Bencana Sumatera” ini merupakan wujud keprihatinan mendalam dan solidaritas keluarga besar Sambu Group terhadap saudara-saudara sebangsa yang tengah menghadapi situasi darurat akibat bencana alam.

Di tengah duka dan keterbatasan yang dialami para penyintas, Sambu Group berupaya hadir untuk berbagi harapan dan meringankan beban mereka.

Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan donasi internal yang dihimpun dari karyawan dan tenaga kerja Sambu Group di seluruh lokasi usaha, termasuk perusahaan afiliasi dan yayasan.

Penggalangan dana yang berlangsung selama satu minggu, mulai tanggal 15 hingga 22 Desember 2025 ini mencerminkan semangat gotong royong serta empati kolektif insan Sambu Group terhadap masyarakat terdampak bencana.

Penyerahan donasi dilaksanakan pada Rabu, 24 Desember 2025, pukul 11.00 WIB di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Sambu Group diwakili oleh Dwianto Arif Wibowo, Corporate Communication Manager Sambu Group. Sementara dari PMI Pusat hadir Asmawi Syam, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Pusat, serta Dr. Çri Sajjana Prajna Wekadigunawan, Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial PMI Pusat.