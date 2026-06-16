Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Sambut 20 Tahun Debut, BIGBANG Dikabarkan sedang Garap Single Baru

Selasa, 16 Juni 2026 – 14:23 WIB
Sambut 20 Tahun Debut, BIGBANG Dikabarkan sedang Garap Single Baru - JPNN.COM
Tangkapan layar penampilan personel BIGBANG, G-Dragon, Taeyang, dan Daesung di ajang Coachella Valley Music and Arts Festival 2026, California, Minggu (12/4/2026). (Kanal YouTube Coachella)

jpnn.com, SEOUL - Grup K-pop BIGBANG dikabarkan tengah menyiapkan sejumlah lagu baru menjelang tur dunia yang akan digelar untuk merayakan 20 tahun debut mereka pada Agustus 2026.

Kabar tersebut muncul setelah Korea Herald mengutip sumber industri yang menyebut BIGBANG berencana menghadirkan karya baru sebagai bagian dari rangkaian perayaan dua dekade perjalanan karier grup tersebut.

Menurut sumber tersebut, BIGBANG kemungkinan akan merilis dua hingga tiga lagu baru yang dikemas dalam format single.

Baca Juga:

BIGBANG kemungkinan akan merilis lagu-lagu baru dalam format single dengan sekitar tiga lagu,” ujar sumber industri yang identitasnya tidak disebutkan.

Meski demikian, sumber tersebut menegaskan bahwa rencana itu masih dapat berubah menyesuaikan jadwal para anggota dan perkembangan situasi ke depan.

Sumber industri lainnya menilai perilisan single fisik lebih memungkinkan dibandingkan album mini karena jadwal para personel yang cukup padat sepanjang tahun ini.

Baca Juga:

Dia mencontohkan aktivitas grup yang tampil di Festival Coachella pada April lalu, serta proyek solo Taeyang yang merilis album penuh keempatnya pada Mei 2026.

“Dengan tur dunia yang dijadwalkan dimulai pada bulan Agustus, hanya ada jendela waktu terbatas untuk menyelesaikan proyek yang lebih besar,” kata sumber tersebut.

BIGBANG dikabarkan tengah menyiapkan lagu baru menjelang tur dunia perayaan 20 tahun debut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BIGBANG  singel baru  Festival Coachella  Tur dunia 
BERITA BIGBANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp