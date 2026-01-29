Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Sambut 2026, Deretan Film Hingga Serial Seru Tayang di Catchplay+

Kamis, 29 Januari 2026 – 15:40 WIB
Sambut 2026, Deretan Film Hingga Serial Seru Tayang di Catchplay+ - JPNN.COM
Deretan film yang tayang di Catchplay+ menyambut tahun 2026. Foto: Dok. Catchplay+

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki awal 2026, berbagai series dan film terbaru siap meramaikan Catchplay+.

Mulai dari konser K-Pop berkelas dunia, film aksi penuh adrenalin, hingga anime yang telah dinantikan penggemar.

Yang pertama ada Sisu: Road To Revenge (8 Januari 2026). Film menghadirkan aksi brutal dan memikat dari sutradara Jalmari Helander, yang kembali mengeksplorasi dunia Sisu melalui kisah balas dendam yang tak kenal ampun.

Baca Juga:

Film tersebut mengikuti perjalanan seorang veteran perang yang harus menghadapi musuh-musuh baru, demi mempertahankan kehormatan dan masa lalunya yang kelam.

Kemudian, ada Omniscient Reader: The Propechy yang dibintangi oleh Lee Min-ho dan Jisoo Blackpink. Adaptasi novel web populer yang banyak penggemarnya itu juga dibintangi Ahn Hyo-seop, Chae Soo-bin dan Nana.

Omniscient Reader: The Propechy menceritakan tentang hidup Dok-ja yang hancur ketika skenario novel favoritnya menjadi kenyataan dan mengancam kehancuran dunia.

Baca Juga:

Namun, kini dirinya jadi harapan untuk menaklukkan semua tantangan mematikan, karena dia memiliki semua informasi yang diperlukan sebagai satu-satunya pembaca setia novel itu.

Selanjutnya, tontonan yang tak kalah seru adalah Kursi VIP KONSER TAEYONG dan AESPA.

Memasuki awal tahun 2026, berbagai series dan film terbaru siap meramaikan Catchplay+.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   deretan film dan series Catchplay+  CATCHPLAY  film 2026  series catchplay 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp