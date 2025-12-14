Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Sambut Akhir Tahun, ChaCo Hadirkan Program Edukatif dan Kolaborasi Sosial

Minggu, 14 Desember 2025 – 10:41 WIB
Sambut Akhir Tahun, ChaCo Hadirkan Program Edukatif dan Kolaborasi Sosial - JPNN.COM
Gerai ChaCo. Foto: dok. ChaCo

jpnn.com, JAKARTA - ChaCo menutup 2025, dengan menghadirkan rangkaian program akhir tahun yang memadukan aktivitas edukatif, penawaran khusus, serta kolaborasi berdampak sosial.

Berlangsung di gerai utama Mal Taman Anggrek, inisiatif ini menjadi bagian dari perayaan Natal dan Tahun Baru sekaligus penanda satu tahun operasional ChaCo.

Salah satu program unggulan yang diluncurkan adalah ChaCo’s Little Barista Program, yang ditujukan untuk mengisi liburan sekolah dengan kegiatan edukatif bagi anak-anak.

Melalui program ini, peserta diajak mengenal daun teh single-origin dari Pagilaran serta meracik menu signature ChaCo, guna melatih kreativitas dan pemahaman sensorik sejak dini.

Selain itu, ChaCo menghadirkan promo Student Pass bagi pelajar. Dengan menunjukkan kartu pelajar, konsumen dapat menikmati penawaran Pay 2 Get 3 untuk seluruh varian menu.

Program ini ditujukan untuk mendorong kebersamaan generasi muda sekaligus memperkenalkan minuman teh premium yang dimaniskan secara mindful.

Di akhir tahun ini, ChaCo juga meluncurkan Holiday Gift hasil kolaborasi dengan jenama fashion artisan, Fuguku.

Kolaborasi tersebut menggabungkan produk teh premium dengan karya fashion berbasis kriya, yang dirancang sebagai bingkisan akhir tahun bernilai budaya dan sosial.

ChaCo menutup 2025 dengan program edukatif anak, promo pelajar, serta kolaborasi sosial bersama Fuguku.

