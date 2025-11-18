Sambut Akhir Tahun, CitraRaya Tangerang Tawarkan Cluster Siap Huni Avenue Park

jpnn.com, JAKARTA - Momen pergantian tahun sering kali menjadi saat refleksi sekaligus waktu untuk merencanakan masa depan, termasuk dalam hal gaya hidup dan keuangan.

Bagi sebagian keluarga, periode liburan bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga kesempatan untuk memulai babak baru, seperti mencari hunian.

Menangkap semangat tersebut, CitraRaya Tangerang menghadirkan kesempatan istimewa melalui cluster siap huni yaitu Cluster Avenue Park.

GM Marketing CitraRaya Tangerang Mettadewi Gotama menyampaikan menawarkan program Free PPN serta berbagai promo menarik akhir tahun, periode ini menjadi waktu paling tepat untuk memiliki rumah atau menambah investasi baru di kawasan kota mandiri terbesar di barat Jakarta.

“Cluster Avenue Park menjadi pilihan ideal bagi mereka yang mengutamakan aksesibilitas,” ungkap Mettadewi Gotama, dikutip, Selasa (18/11).

Terletak dekat Gerbang CitraRaya Tangerang dan dikelilingi kawasan komersial, Avenue Park memberikan kemudahan mobilitas sehari-hari dengan akses cepat menuju berbagai area penting di dalam maupun luar kawasan.

Selain itu, Avenue Park menghadirkan hunian modern yang praktis, nyaman, dan memiliki potensi investasi tinggi di masa depan.

Mettadewi Gotama menyebut akhir tahun menjadi momen yang sarat makna sekaligus waktu yang tepat untuk memberikan “hadiah” bagi diri sendiri dan keluarga.