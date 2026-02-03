Sambut Baik Gerakan Indonesia Asri Presiden Prabowo, Sultan: Selaras dengan Program Green Village

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyambut baik program Gerakan Indonesia Asri yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sultan menilai program Gerakan Indonesia Asri selaras dengan program Green village yang sedang dimulai oleh DPD RI bersama Kementerian Desa Dan Daerah Tertinggal saat ini.

“Kita patut mengapresiasi Dan dendukung upaya Presiden Prabowo yang secara khusus memberikan perhatian pada isu sampah. Bagi kami, Sampah adalah isu sosial yang potensial jika kita kelola bersama dengan pendekatan tekhnologi,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (3/2/2026).

Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan persoalan sampah bukan hanya tugas pemerintah, namun tanggung jawab semua elemen bangsa.

"Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan dari sampah harus dimulai dari keluarga dan rumah tangga. Sehingga Kami mendorong agar Pemerintah daerah membangun industry pengolahan sampah di setiap desa Dan kelurahan secara terintegrasi," tegasnya.

Penulis buku Green Democracy itu mengatakan pihaknya bersama Kementerian Desa telah menetapkan pengolahan sampah sebagai kriteria utama dalam program green village.

"Sampah memiliki potensi ekonomi dan bisnis yang menjanjikan, jika dikelola secara terintegrasi dengan pendekatan tekhnologi," ujar Sultan.(fri/jpnn)