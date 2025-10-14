Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Sambut Era Baru, Daihatsu Siap Lahirkan Kembali Bemo, Desain Lebih Modern

Selasa, 14 Oktober 2025 – 14:24 WIB
Daihatsu akan kembali melahirkan kendaraan roda tiga atau bemo dengan mesin listrik. Foto: Carscoops

jpnn.com - Pabrikan mobil asal Jepang, Daihatsu akan kembali melahirkan kendaraan roda tiga atau bemo dengan mesin listrik di ajang Japan Mobility Show (JMS) 2025 pada akhir Oktober 2025 mendatang.

Adapun kendaraan yang mirip dengan Bemo itu adalah Midget X.

Dikutip CarsCoops pada Senin (13/10), kendaraan konsep elektrik itu dirancang untuk membawa salah satu nama klasik Daihatsu ke era baru.

Baca Juga:

Kehadiran mobil konsep itu terungkap setelah cuplikan singkat menjelang debut resminya di Tokyo akhir bulan ini.

Model tersebut telah terlahir kembali sebagai LCV mungil dengan mesin listrik .

Daihatsu tidak banyak merubah tampilan luar dari kendaraan ini, sentuhan modern ditampilkan melalui lampu depan LED bundar dan kaca depan bergaya helikopter yang sedikit cembung.

Baca Juga:

Velgnya juga semi-terbuka dengan lampu terintegrasi.

Bagian dalamnya, kendaraan mungil itu mengadopsi posisi mengemudi sentral dengan setir unik yang diapit oleh dua kursi penumpang.

TAGS   Daihatsu  Bemo  Daihatsu Midget X  Japan Mobility Show 
