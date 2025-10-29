Sambut Era Digital, Transcosmos & MMKSI Siap Menuju Hyper-Personalization

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) bersama transcosmos Indonesia (TCID) memperluas kolaborasi strategis untuk memperkuat tranformasi pengalamanan pelanggan (customer experience/CX) yang semakin personal dan relevan di era digital.

Kedua perusahaan itu juga menyoroti pentingnya dari personalization menuju hyper-personalization yang berfokus pada teknologi kecerdasan buatan (AI).

Selama beberapa tahun terakhir, MMKSI dan TCID berkolaborasi dalam berbagai inisiatif untuk memperkuat interaksi antara brand dan pelanggan.

Salah satu wujud kolaborasi tersebut adalah pengelolaan My Mitsubishi Motors ID (MMID), aplikasi digital yang menjadi pusat aktivitas pelanggan kendaraan Mitsubishi.

Deputy Group Head of CX Group MMKSI, Ilham Iranda Syahputra mengatakan sekitar 85% aktivitas customer experience di Mitsubishi Motors dikelola bersama TCID.

"Kami mengapresiasi kolaborasi ini karena kami selalu berpikir untuk terus berinovasi di MMID agar lebih dekat dengan pelanggan. TCID membantu kami memastikan seluruh customer touchpoints menjadi lebih seamless dan terintegrasi,” ungkap Ilham dalam siaran persnya, Selasa (28/10).

Dia menambahkan di era digital yang berkembang cepat, brand harus mampu menyesuaikan diri dengan perilaku pelanggan.

"Memahami keinginan dan kebiasaan mereka adalah kunci dan TCID berperan besar dalam membantu kami mencapainya,” ungkapnya.