Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Sambut Gaza Baru, Mesir Melatih 5 Ribu Polisi Palestina

Kamis, 14 Agustus 2025 – 22:36 WIB
Sambut Gaza Baru, Mesir Melatih 5 Ribu Polisi Palestina - JPNN.COM
Ilustrasi polisi bersenjata api. Foto: Reuters

jpnn.com, KAIRO - Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengatakan telah menyiapkan daftar personel polisi Palestina yang akan menjalani pelatihan di Mesir dan Yordania untuk ditempatkan di Gaza guna mengatasi kekosongan pengamanan di wilayah tersebut.

Dalam wawancara dengan stasiun TV lokal DMC, pada Rabu (13/8), Abdelatty mengatakan bahwa sekitar 5.000 petugas polisi Palestina akan dilatih di Mesir untuk menjaga keamanan Gaza setelah perang dengan Israel berakhir.

Ia menjelaskan bahwa Mesir dan Yordania bekerja sama dalam mempersiapkan personel keamanan Palestina guna mengelola wilayah tersebut dan mencegah terjadinya kekosongan keamanan.

Baca Juga:

Diplomat itu juga mengatakan Kairo akan menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk rekonstruksi Gaza, di mana visi Mesir untuk pengelolaan Jalur Gaza pascaperang akan diumumkan.

Abdelatty menambahkan bahwa telah dicapai kesepakatan mengenai 15 tokoh terkemuka dari Gaza yang akan memimpin wilayah itu selama enam bulan dam menekankan bahwa Otoritas Palestina adalah satu-satunya badan sah yang berhak memerintah Gaza.

Pada Senin (11/8), Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Gaza akan dijalankan oleh “administrasi sipil non-Israel” setelah pendudukan Kota Gaza.

Baca Juga:

Ia mengklaim bahwa administrasi yang direncanakan itu akan dijalankan oleh pihak ketiga, “bukan Hamas maupun Otoritas Palestina,” tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Israel menghadapi kecaman yang semakin meluas atas perang genosida di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 61.700 orang sejak Oktober 2023.

Sekitar 5.000 petugas polisi Palestina akan dilatih di Mesir untuk menjaga keamanan Gaza setelah perang dengan Israel berakhir.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gaza  Palestina  Polisi  Israel  Mesir 
BERITA GAZA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp