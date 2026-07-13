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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Sambut Hari Anak, Morinaga Ajak Orang Tua Merayakan Setiap Kehebatan Unik Si Kecil

Senin, 13 Juli 2026 – 20:23 WIB
Sambut Hari Anak, Morinaga Ajak Orang Tua Merayakan Setiap Kehebatan Unik Si Kecil - JPNN.COM
Setiap orang tua tentu selalu menginginkan yang terbaik untuk si kecil, mulai dari pemenuhan nutrisi, fasilitas belajar, hingga memastikan tumbuh kembang. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Brand Group Manager Morinaga Gregorius Daru mengatakan KALBE Nutritionals memahami setiap orang tua tentu selalu menginginkan yang terbaik untuk si kecil, mulai dari pemenuhan nutrisi, fasilitas belajar, hingga memastikan tumbuh kembang.

Namun, sering kali tanpa sadar berubah menjadi tekanan bagi anak untuk menjadi sosok yang sempurna. 

Berangkat dari kesadaran tersebut, kata Gregorius, Kalbe Nutritionals melalui Morinaga Platinum terus mengusung filosofi Beyond Nutrition. 

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“Komitmen ini menegaskan bahwa mengoptimalkan potensi anak membutuhkan lebih dari sekadar nutrisi,” ujar Gregorius di Jakarta, Senin (13/7).

Menurut dia, anak membutuhkan dukungan menyeluruh melalui keterpaduan antara nutrisi berkualitas, atensi dan stimulasi yang tepat, serta edukasi pola asuh yang sehat agar mereka bisa menikmati masa kecilnya dengan bahagia sambil bereksplorasi.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Morinaga akan menghadirkan Dunia Generasi Platinum Event: Door of Future – Advance Intelligence Lab pada 25–26 Juli 2026 di The Dome, Senayan Park, Jakarta.

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Acara yang terbuka bagi seluruh keluarga Indonesia ini dirancang sebagai pengalaman keluarga interaktif untuk menginspirasi orang tua dalam mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh secara holistik melalui ruang stimulasi modern dan akses edukasi parenting.

Selama dua hari penyelenggaraan, Door of Future – Dunia Generasi Platinum akan menghadirkan berbagai pengalaman bagi seluruh keluarga, mulai dari Advanced Intelligence Lab dengan permainan interaktif untuk mengeksplorasi beragam kecerdasan anak.

Brand Group Manager Morinaga Gregorius Daru mengatakan KALBE Nutritionals memahami setiap orang tua tentu selalu menginginkan yang terbaik untuk si kecil

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TAGS   hari anak nasional  kalbe  Kalbe Nutritionals  Morinaga 
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