Sambut Hari ASEAN, MOVE Hadirkan Promo SNAP! untuk Eksplorasi Kawasan

jpnn.com, JAKARTA - Platform online travel agency (OTA) MOVE meluncurkan kampanye perjalanan terbaru bertajuk “Explore ASEAN” SNAP! (penerbangan + hotel).

Pengumuman ini disampaikan dalam pertemuan ASEAN National Tourism Organizations (NTOs) yang digelar di Boracay, Filipina, Senin (4/8).

Kampanye “Explore ASEAN” diluncurkan di tengah meningkatnya tren perjalanan intra-ASEAN. Laporan World Economic Forum yang dirilis Juli 2025 mencatat bahwa 68% kunjungan wisatawan ke Asia Tenggara berasal dari negara-negara anggota ASEAN sendiri.

Mobilitas regional pun menjadi kekuatan dominan dalam peta pariwisata kawasan. Melalui kampanye ini, MOVE mengajak wisatawan menjelajahi kekayaan budaya dan destinasi tersembunyi Asia Tenggara dengan lebih mudah dan terjangkau.

MOVE menawarkan promo bundling penerbangan dan hotel lewat produk SNAP!, yang dirancang untuk perjalanan lebih hemat dan praktis. Pengguna bisa memanfaatkan kode promo SNAPNOW untuk potongan harga hingga Rp 200 ribu.

Chief Marketing Officer MOVE, Ravi Shankar, menegaskan, kampanye ini mencerminkan komitmen MOVE dalam membuka akses perjalanan yang inklusif dan terjangkau.

“Misi kami sederhana: Travel More for Less. Kampanye ini bukan sekadar tentang promo, tetapi ajakan untuk melihat ASEAN sebagai masa depan yang saling terhubung dan siap dijelajahi bersama,” ujarnya.

Sebagai OTA yang lahir dari dan untuk Asia Tenggara, MOVE menawarkan ekosistem perjalanan terintegrasi, mencakup akses ke lebih dari 700 maskapai global, satu juta pilihan hotel, hingga layanan antar-jemput bandara, asuransi perjalanan, dan tiket konser maupun event internasional.