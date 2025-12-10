Sambut Hari Ibu, Siloam Hospitals Lippo Village Hadirkan Edukasi Persalinan Nyaman

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Hari Ibu yang diperingati pada 22 Desember, Siloam Hospitals Lippo Village mengadakan talkshow bertajuk “Menuju Hari Ibu: Persalinan Nyaman di Setiap Langkah”.

Adapun talkshow sebuah inisiatif edukatif yang dirancang untuk mendukung para ibu hamil dalam menjalani perjalanan kehamilan dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.

Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen Siloam Hospitals untuk memastikan setiap ibu di Indonesia mendapatkan pengalaman persalinan yang lebih baik.

Dalam sesinya, dr. Julita D.L Nainggolan, Sp.OG memaparkan perkembangan metode persalinan modern, termasuk ERACS (Enhanced Recovery After Cesarean Surgery).

Menurut dia, ERACS merupakan teknik persalinan sesar yang memungkinkan pemulihan lebih cepat, manajemen nyeri yang lebih baik, dan bonding ibu-bayi yang lebih optimal.

"Keamanan dan kenyamanan dapat berjalan bersamaan ketika pelayanan medis yang unggul dipadukan dengan dukungan tim yang hangat dan responsif," kata dr. Julita, dikutip, (10/12).

Di sisi lain, dr. C. Herawati Sri Ratna Dewi, Sp.OG menjelaskan pentingnya pemeriksaan NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) dengan teknologi Gobion sebagai bagian dari prenatal screening modern yang akurat, aman, dan semakin dibutuhkan.

Pemeriksaan ini membantu mendeteksi risiko kelainan genetik sejak dini, memberikan ketenangan pikiran bagi calon orang tua.(mcr10/jpnn)