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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sambut Hari Lingkungan Hidup, PT DPM Bagikan 1.400 Bibit Kopi dan Kemiri untuk Petani Dairi

Kamis, 04 Juni 2026 – 16:25 WIB
Sambut Hari Lingkungan Hidup, PT DPM Bagikan 1.400 Bibit Kopi dan Kemiri untuk Petani Dairi - JPNN.COM
Menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 bertema #NowforClimate, PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) membagikan 1.400 bibit kemiri dan kopi kepada para petani di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Foto: source for jpnn

jpnn.com, DAIRI - PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) bersinergi dengan organisasi pemuda Almas Lintang melakukan penanaman pohon bersama dan membagikan 1.400 bibit komoditas unggulan di Desa Longkotan.

Aksi ini menandai keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat oleh PT DPM yang mengintegrasikan sektor industri pertambangan dengan kemajuan agribisnis dan perikanan daerah.

Aksi nyata pelestarian lingkungan sekaligus penguatan ekonomi masyarakat dilakukan oleh PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

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Dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang mengusung tema #NowforClimate, perusahaan membagikan 1.400 bibit kemiri dan kopi kepada petani setempat.

Penyerahan bibit secara simbolis berlangsung di Kantor Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

Agenda ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, Camat Silima Pungga-Pungga, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan kelompok tani.

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Tidak hanya membagikan bibit, PT DPM bersama warga juga menggelar aksi penanaman pohon bersama di Desa Longkotan.

Chief Legal and External Relation & Officer PT DPM, Radianto Airifin, menjelaskan bahwa momentum ini menjadi pijakan perusahaan untuk merealisasikan praktik pertambangan berkelanjutan.

PT DPM bersinergi dengan organisasi pemuda Almas Lintang melakukan penanaman pohon bersama dan membagikan 1.400 bibit komoditas unggulan di Desa Longkotan.

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TAGS   penanaman pohon bersama  Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026  Pembagian Bibit Kopi  Almas Lintang 

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