Sambut Hari Pelanggan Nasional: Pegadaian Hadirkan Berbagai Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian menghadirkan beragam kejutan spesial bagi masyarakat dalam memeriahkan Hari Pelanggan Nasional.

Melalui promo Gajian Emas, Pegadaian tidak hanya menawarkan berbagai diskon dan goldback di aplikasi Pegadaian Digital, tetapi juga menghadirkan ribuan voucher Tabungan Emas di seluruh outlet Pegadaian dan Pegadaian Syariah.

Promo ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pegadaian untuk memberikan nilai lebih dan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi, mengelola keuangan, bahkan memberikan pengalaman bagi masyarakat yang ingin memulai investasi.

Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian, Riana Rifani menuturkan kepercayaan nasabah sangat penting bagi Pegadaian.

"Kami sangat berterimakasih atas kepercayaan seluruh nasabah yang telah bertransaksi dan menggunakan berbagai produk dan layanan Pegadaian. Di momen Hari Pelanggan Nasional ini, tentu kami ingin memberikan apresiasi dan kejutan menarik kepada seluruh nasabah kami tercinta. Kami juga memastikan nasabah dapat bertransaksi dengan mudah dan nyaman tidak hanya melalui outlet, namun juga melalui aplikasi digital Pegadaian," ujar Riana.

Salah satu nasabah Pegadaian, Zahroh Fitriatul juga mengungkapkan pengalamannya dalam berinvestasi bersama Pegadaian.

“Belum pernah mencoba investasi sebelumnya, lalu tertarik untuk investasi Tabungan Emas melalui aplikasi Pegadaian Digital. Selain dapat memantau harga emas tiap saat, investasi Tabungan Emas melalui aplikasi juga lebih mudah, karena tidak perlu datang ke outlet. Yang terpenting, hati senang karena harga emas akhir akhir ini naik terus hehe. Tiap bulan wajib banget top-up biar ga dipake jajan terus," tuturnya.

Masyarakat bisa memanfaatkan promo Gajian Emas yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari investasi hingga pembiayaan.