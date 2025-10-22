Sambut Hari Santri, Megawati Titip 3 Pesan, Singgung soal Resolusi Jihad

Rabu, 22 Oktober 2025 – 18:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menitipkan tiga pesan penting yang relevan diterapkan saat ini menyambut Hari Santri Nasional 2025.

Hal demikian seperti disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda’ di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (22/10).

"Kami berharap dengan merayakan dan memperingati Resolusi ini, tiga pesan dari Bu Mega betul-betul dapat dipegang sepenuhnya," ujar Hasto, Rabu.

Dia menyampaikan Megawati dalam pesan pertama menyinggung soal Resolusi Jihad untuk diterapkan sebagai moral force atau kekuatan moral.

"Kekuatan moral yang digerakkan oleh keyakinan, rasa cinta tanah air yang luar biasa, disertai dengan fondasi nilai-nilai keagamaan," kata Hasto.

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu melanjutkan pesan kedua ialah menjadikan peristiwa bersejarah sebagai fondasi membangun rasa percaya diri.

Dia mengatakan persatuan ketika digabung dengan semangat kebangsaan membuat Indonesia mampu menggalang kekuatan baru.

"Kita ini, ketika bersatu, kita bisa menghadapi pemenang Perang Dunia II," ujar Hasto membahas pesan Megawati.