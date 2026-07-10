Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Sosial

Sambut Harlah ke-28, PKB Serahkan Beasiswa kepada Siswa Sekolah Alam Arus Kualan

Jumat, 10 Juli 2026 – 16:41 WIB
Sambut Harlah ke-28, PKB Serahkan Beasiswa kepada Siswa Sekolah Alam Arus Kualan - JPNN.COM
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR menyerahkan bantuan beasiswa Jejak Nusantara kepada para siswa di Sekolah Alam Arus Kualan, Kalimantan Barat. Foto: MPR

jpnn.com, KALIMANTAN BARAT - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR menyerahkan bantuan beasiswa Jejak Nusantara kepada para siswa di Sekolah Alam Arus Kualan, Kalimantan Barat.

Beasiswa itu sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai adat, budaya, dan pelestarian alam.

Penyerahan beasiswa ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.

Baca Juga:

Beasiswa itu diberikan dalam lima kategori, yaitu Pelatihan Bisnis Kreatif dan Pariwisata di Bali, Pelatihan Jurnalistik di Pontianak, Pelatihan Pembuatan Film Dokumenter, dan Pelatihan Bahasa Inggris di Pare, Kediri, Jawa Timur. 

Penyerahan dilakukan oleh Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin, Wakil Ketua Umum DPP PKB Ida Fauziyah, Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah, Anggota DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan, serta Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa Nur Nadlifah. 

Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah mengatakan pemberian beasiswa tersebut merupakan realisasi komitmen Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang terinspirasi oleh kiprah Sekolah Alam Arus Kualan. 

Baca Juga:

"Penghargaan ini sesungguhnya adalah janji dari Ketua Umum kami, Gus Muhaimin Iskandar. Kami semua terkagum-kagum saat Dellyana Winki mempresentasikan Sekolah Alam Arus Kualan pada peringatan Harlah PKB tahun lalu," ungkap Neg Eem.

"Dari situlah lahir komitmen untuk memberikan dukungan nyata kepada sekolah ini," sambungnya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR menyerahkan bantuan beasiswa Jejak Nusantara kepada para siswa di Sekolah Alam Arus Kualan, Kalimantan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MPR RI  Neng Eem  beasiswa  siswa sekolah 
BERITA MPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp