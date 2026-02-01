Sambut HPN 2026, Pemkot Tangsel Singgung Peran Pers Mengembangkan UMKM

jpnn.com, TANGSEL - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tangsel TB Asep Nurdin menyebut kehadiran insan pers yang kompeten sangat diperlukan untuk mengangkat potensi ekonomi daerah.

Hal demikian dikatakan Asep mewakili Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menyambut Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten pada 6-9 Februari.

"Pers yang profesional dan berdaya bukan sekadar penyampai berita, melainkan pilar penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi," kata Asep dalam keterangan persnya, Senin (2/2).

Adapun, tema HPN 2026 ialah Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat yang menekankan pentingnya ekosistem pers yang profesional.

Asep berharap media bisa berperan aktif dalam mempromosikan peluang investasi, sektor pariwisata, pengembangan UMKM, hingga industri kreatif.

"Kami berharap teman-teman pers mampu menonjolkan potensi investasi dan UMKM, agar daya saing daerah terus meningkat," ujarnya.

Namun, Asep mengatakan dunia pers saat ini dihadapi tantangan disrupsi, mulai perubahan model bisnis pada era digitalisasi dan kecerdasan buatan atau AI.

Dia pun menekankan bahwa peran pers dalam melakukan verifikasi dan check and recheck tidak bisa digantikan oleh teknologi manapun.