Sambut HUT Ke-13, BTS Hadirkan Vinyl Edisi Terbatas, Ada Dua Lagu Bonus

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-pop BTS akan merayakan hari jadi ke-13 mereka dengan merilis koleksi vinyl edisi terbatas yang berisi materi eksklusif untuk para penggemar. Rilisan spesial tersebut dijadwalkan meluncur pada 12 Juni 2026.

Dikutip dari Korea Times, Selasa (2/6), vinyl picture disc dari album "ARIRANG" itu disiapkan sebagai hadiah khusus untuk menandai perjalanan BTS sejak debut pada 13 Juni 2013.

Vinyl edisi kolektor tersebut tidak hanya menghadirkan lagu-lagu yang sudah dikenal penggemar, tetapi juga menyertakan dua lagu bonus baru yang belum pernah dirilis sebelumnya.

Kedua lagu tambahan itu disebut memberikan gambaran yang lebih personal mengenai kehidupan tujuh anggota BTS di balik kesuksesan mereka sebagai salah satu grup musik terbesar di dunia.

Pengumuman perilisan vinyl ini bertepatan dengan dimulainya rangkaian acara "2026 BTS FESTA", festival tahunan yang digelar selama dua pekan untuk merayakan ulang tahun debut BTS.

BTS FESTA menjadi tradisi yang selalu dinantikan ARMY, sebutan bagi penggemar BTS.

Festival tersebut menghadirkan beragam konten eksklusif, foto keluarga terbaru, hingga berbagai kegiatan interaktif yang dapat diikuti penggemar secara daring.

Puncak perayaan dijadwalkan berlangsung pada 12 dan 13 Juni melalui konser di Stadion Utama Asiad Busan, yang diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu penggemar dari berbagai negara.