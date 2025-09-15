Sambut HUT Ke-130, BRI Jaring Karya Jurnalistik Inspiratif Melalui News Fest 2025

jpnn.com, JAKARTA - BRI kembali menghadirkan sebuah program khusus yakni News Fest 2025, kompetisi jurnalistik nasional yang menjadi pintu masuk bagi seleksi awal program bergengsi BRI Fellowship Journalism 2026.

Program ini dirancang sebagai wadah untuk mengembangkan kapasitas jurnalis sekaligus menumbuhkan karya-karya jurnalistik yang bermakna, berintegritas, dan berdampak bagi masyarakat.

Corporate Secretary BRI Dhanny program digelar menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-130 BRI yang jatuh pada 16 Desember 2025.

Dia mengungkapkan News Fest bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan ruang terbuka bagi jurnalis untuk berinovasi dan menyalurkan kreativitas para jurnalis.

“News Fest kami selenggarakan sebagai wahana apresiasi bagi jurnalis untuk menampilkan perspektif terhadap isu-isu relevan dengan kehidupan masyarakat. Kami berharap lahir karya-karya jurnalistik yang inspiratif, bermakna, dan berpihak pada kepentingan publik. Media adalah mitra strategis BRI dalam menyampaikan pesan dan inisiatif kami kepada masyarakat, dan melalui program ini kami ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan komunitas pers,” ujar Dhanny.

Dalam penyelenggaraan News Fest 2025, BRI menggandeng Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), organisasi profesi yang menaungi ratusan perusahaan media daring di seluruh provinsi Indonesia.

Kolaborasi ini memastikan kompetisi berlangsung secara kredibel dan transparan, dengan tetap berlandaskan kode etik jurnalistik serta standar mutu pers nasional. AMSI berperan tidak hanya sebagai mitra, tetapi juga sebagai kurator dan panel juri independen yang terdiri atas praktisi media berpengalaman.

Dengan mengusung semangat “Bersama Rakyat, Indonesia Maju”, News Fest 2025 menghadirkan empat subtema utama yang selaras dengan komitmen BRI dalam mendukung pembangunan nasional secara inklusif, yaitu:

1. Layanan Inklusif & Inklusi Keuangan

2. Transaksi & Digitalisasi BRI

3. Pemberdayaan UMKM & UMi

4. Layanan Prima BRI