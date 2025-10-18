Close Banner Apps JPNN.com
Sambut HUT ke-61, Golkar Bikin Acara Ziarah ke TMP sampai Buat Maulid Nabi

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 16:09 WIB
DPP Golkar melaksanakan konferensi pers terkait rangkaian HUT ke-61 di kantor partai, Jakarta Barat, Sabtu (18/10). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Partai Golkar bakal melaksanakan rangkaian HUT ke-61 dimulai pada 20 Oktober 2025 dengan membuat ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan.

"Kemudian pada malam hari, kami melakukan tasyakuran di DPP Golkar," kata Ketua Penyelenggara HUT ke-61 Golkar Muhidin Mohamad Said di kantor partainya, Jakarta Barat, Sabtu (18/10).

Menurut legislator DPR RI itu, Golkar bakal membuat pula pembagian sembako pada 22 Oktober 2025 di berbagai daerah sebagai bagian kegiatan rangkaian HUT ke-61. 

Selanjutnya, Golkar pada 25 Oktober 2025 kemudian membuat Maulid Nabi Muhammad SAW yang dipusatkan di Rawamangun, Jakarta Timur.

Menurut Muhidin, Golkar mengundang penceramah Muhammad Iqdam Kholid dalam kegiatan tersebut.

"Kami memperkirakan akan dihadiri oleh kurang lebih 8.000 umat yang akan hadir," ujarnya.

Dia melanjutkan Golkar juga bakal membuat pentas wayang kulit pada 14 November 2025 sebagai bagian HUT ke-61 di kantor pusat partai berkelir kuning itu.

Muhidin mengatakan Golkar bakal membuat puncak perayaan HUT ke-61 dengan membuat acara doa bersama di berbagai daerah pada Desember 2025.

Partai Golkar memukai rangkaian HUT ke-61 dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan pada 20 Oktober 2025.

TAGS   Golkar  ziarah  Taman Makam Pahlawan  Maulid Nabi 
