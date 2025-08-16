Sambut HUT ke-80 RI, Pertamina Patra Niaga Beri Harga Hemat Hingga Rp 450/Liter

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 15:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI memberikan promo hemat untuk produk bahan bakar minyak (BBM) berkualitas di SPBU Pertamina seluruh Indonesia.

Program promo BBM:

- Hemat Rp 450/liter untuk Pertamax Turbo, Pertamax, dan Pertamina Dex. Minimal Transaksi Rp 250.000. Maksimal pembelian 45 liter, kuota 8.000 konsumen (17 Agustus 2025).

- Hemat Rp 300/liter untuk Pertamina Dex, minimal transaksi Rp 250.000, maksimal 50 liter/transaksi, kuota 5.000 konsumen/hari (18-31 Agustus 2025).

- Thank God It’s Fuel Day (TGIF): Hemat hingga Rp 300/liter untuk Pertamax Turbo & Pertamax, minimal pembelian Rp 25,000 setiap Jumat pukul 06.00–20.00 WIB, transaksi via MyPertamina.

- I Like Monday (ILM): Hemat Rp300/liter untuk Pertamax Turbo & Pertamax setiap Senin pukul 06.00–20.00 WIB, minimal transaksi Rp 30.000 via MyPertamina.

Selain promo, Pertamina juga menggelar aktivasi semarak kemerdekaan di SPBU, seperti pemutaran Teks Proklamasi serentak, challenge membaca teks proklamasi atau lagu kemerdekaan, permainan tarik benang berhadiah, hingga hadiah khusus bagi kendaraan dengan dekorasi bertema merah putih.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan momentum hari kemerdekaan ini adalah saat yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang setia menggunakan BBM berkualitas Pertamina.