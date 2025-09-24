Close Banner Apps JPNN.com
Sambut HUT Ke-80 TNI, Masyarakat Kunjungi Stan Dislitbangsal di Monas

Rabu, 24 September 2025 – 10:41 WIB
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali hadir meninjau stan TNI AL termasuk Dislitbangsal dalam rangka menyambut HUT ke-80 TNI di Silang Monas, Minggu (21/9/2025). Foto: Dispenal

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2025, Monumen Nasional (Monas) menjadi pusat perhatian masyarakat.

Warga masyarakat berbondong-bondong hadir bersama keluarga mengunjungi Navy Fair 2025 di Silang Monas Jakarta, Minggu (21/09/2025)

Navy Fair kali ini menampilkan pameran dari satuan-satuan TNI AL di antaranya Dislitbangal, Dispenal, Pushidrosal, Koarmada RI, Korps Marinir, Disjarahal, Puspomal, Satkopaska, Dislambair, AAL, Puspenerbal, dan Pusteral.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, 20-21 September 2025. Pada hari kedua, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali hadir meninjau stan TNI AL.

Sementara itu, sehari sebelumnya Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S Aldedharma turut hadir mengunjungi stan Dislitbangal termasuk ratusan masyarakat beserta keluarganya.

Dalam kunjungan tersebut Dislitbangal memamerkan hasil penelitan terdiri dari Drone VTOL, Deep Personal Vehicle (DPV), Alat Selam Closed Circuit, Object Detection Identification System (ODIS), Patkamla tanpa awak, Alat Komunikasi (Alkom) Bawah Air, Monitoring and Observation Directions Finder System (MONOBS) dan Multi Sensor Ranjau Laut.

Semaraknya pameran tersebut bertambah meriah dengan banyaknya berbagai macam alutsista TNI, pembagian sembako makan gratis, bakti sosial, dan panggung hiburan dari masing-masing tiga matra  TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Dengan mengusung tema “TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju”, pada momen HUT Ke-80 TNI membuktikan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat selalu membawa kebahagiaan.(fri/jpnn)

Menyambut HUT Ke-80 TNI yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2025, masyarakat antusias mengunjungi stan Dislitbang TNI AL di Silang Monas, Jakarta.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

