Sambut HUT Ke-81 RI, FKUB Kabupaten Paniai Gelar Lomba Vokal Grup, Perkuat Persaudaraan dan Lahirkan Talenta Pesparawi

jpnn.com, JAKARTA - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Paniai bekerja sama dengan Gereja Oikumene GPdI Jemaat Anthiokia Enarotali sukses menyelenggarakan Lomba Vokal Grup Antar Gereja se-Kota Enarotali–Madi dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (30/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dihadiri sekitar 300 peserta dan tamu undangan, terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI–Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jemaat dari berbagai gereja di Kabupaten Paniai.

Suasana penuh sukacita, persaudaraan, dan semangat kebangsaan terlihat sepanjang pelaksanaan lomba.

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Sebanyak sebelas grup vokal dari berbagai denominasi gereja turut ambil bagian, yaitu GPdI Anthiokia Enarotali, GKI Zaitun Enarotali, Kingmi Eklesia Enarotali, Kingmi Anthiokia Bahasa Indonesia, Kingmi El-Shadai Madi, Gereja Touye Papa, Kingmi Kanaan Bermazmur, Paroki St. Yosef Enarotali, Paroki Salib Suci Madi, Kingmi Anthiokia Bahasa Mee, dan Stasi Timida.

Setiap peserta membawakan dua lagu, yakni lagu wajib "Tanah Papua" serta satu lagu rohani pilihan yang dinilai berdasarkan kualitas vokal, harmonisasi, teknik, penghayatan, dan penampilan.

Ketua FKUB Kabupaten Paniai Pdt. Hans Tebai, S.Th., menyampaikan lomba ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan antarumat, membangun semangat persatuan, serta membina generasi muda melalui kegiatan yang positif.

"Melalui pujian dan nyanyian, kita membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, sekaligus menyiapkan putra-putri terbaik Kabupaten Paniai agar mampu bersaing pada ajang Pesparawi di tingkat yang lebih tinggi," ujarnya.

Setelah melalui penilaian dewan juri, Paroki St. Yosef Enarotali berhasil meraih Juara I, disusul GKI Zaitun Enarotali sebagai Juara II, dan GPdI Anthiokia Enarotali sebagai Juara III. Sementara Juara Harapan I diraih Kingmi Anthiokia Bahasa Indonesia, Harapan II oleh Paroki Salib Suci Madi, serta Harapan III oleh Kingmi Eklesia Enarotali.