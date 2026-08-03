Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Sambut HUT ke-81 RI, Indodana PayLater Gelar Promo Diskonesia

Senin, 03 Agustus 2026 – 15:53 WIB
Sambut HUT ke-81 RI, Indodana PayLater Gelar Promo Diskonesia - JPNN.COM
PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) meluncurkan program ‘Diskonesia’ melalui layanan Indodana PayLater untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Foto: dok Indodana

jpnn.com, JAKARTA - PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) meluncurkan program ‘Diskonesia’ melalui layanan Indodana PayLater untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. 

Direktur PT Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto, menyampaikan program Diskonesia merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk selalu hadir sebagai mitra finansial terpercaya untuk pengguna. 

“Melalui ‘Diskonesia’ kami berupaya menghadirkan ekosistem belanja yang jauh lebih terjangkau untuk merayakan bulan kemerdekaan,” ujar Iwan.

Baca Juga:

Konsumen bisa berbelanja dengan program spesial pilihan di gerai-gerai favorit selama Agustus 2026 secara lebih mudah dan fleksibel.

‘Diskonesia’ hadir dengan promo-promo unggulan, seperti Diskon 81 persen hingga promo khusus pengguna baru hanya dengan Rp10 ribu. 

“Selain itu, pengguna terpilih juga berkesempatan untuk memenangkan total hadiah 3 unit MacBook Neo,” kata Iwan.

Baca Juga:

Berikut daftar promo belanja hemat ‘Diskonesia’ yang dapat dinikmati khusus pengguna baru hanya Rp 10 ribu, dan untuk pengguna setia Indodana PayLater dengan diskon 81% di gerai-gerai favorit pilihan selama periode 1–31 Agustus 2026.

Nikmati ‘Diskonesia’ untuk Kuliner, Belanja, hingga Liburan

PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) meluncurkan program ‘Diskonesia’ melalui layanan Indodana PayLater untuk menyambut hari kemerdekaan RI

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indodana  Indodana PayLater  promo  diskon  Diskonesia 
BERITA INDODANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp