JPNN.com - Politik - Legislatif

Sambut HUT TNI, Puan Maharani Bicara Tantangan Menghadapi Serangan Siber

Minggu, 05 Oktober 2025 – 16:38 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani. Ilustrasi. Foto: Dok. Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan TNI bisa meningkatkan kekuatan teknologi di era perkembangan zaman. Terutama, terhadap ancaman serangan siber yang menjadi ancaman baru pertahanan Indonesia. 

Dia berkata demikian menyikapi TNI yang merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 pada Minggu (5/10).

“TNI harus memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan, termasuk dari serangan siber," kata Puan, Minggu ini. 

Cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu mengatakan pembangunan pertahanan siber harus menjadi atensi TNI. 

Puan juga menekankan bahwa TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan strategi menghadapi tantangan global yang disertai dengan inovasi.

"Maka penting untuk memastikan agar pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan,” uja eks Menko PMK itu.

Namun, kata Puan, alat yang canggih di bidang teknologi harus disertai dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) andal.

"Maka, TNI berkewajiban memiliki personel yang cekatan dan menguasai teknologi pertahanan,” ujar dia.

