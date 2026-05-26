Sambut Iduladha, Aplikasi Raya Tawarkan Solusi Kurban Secara Praktis

Selasa, 26 Mei 2026 – 21:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dalam menyambut Hari Raya Iduladha 1447 H, Bank Raya terus menghadirkan beragam program promo menarik melalui Aplikasi Raya, seperti mendorong semangat berbagi dan berkurban di momentum penuh berkah ini.

Untuk menyambut perayaan Iduladha, Bank Raya menggandeng YBM BRILiaN untuk mengajak nasabah berkurban secara praktis dengan bertransaksi melalui Aplikasi Raya.

YBM BRILiaN menyalurkan kurban melalui program nasional Qurban BRILiaN dengan menggandeng peternak lokal dan mendistribusikan daging ke berbagai pelosok negeri.

Kicky Andrie Davetra, Direktur Bisnis Bank Raya mengatakan omentum Lebaran Haji ini menjadi kesempatan bagi Bank Raya untuk terus menghadirkan inovasi layanan perbankan digital yang memudahkan transaksi nasabah.

"Melalui Aplikasi Raya, kami ingin mendorong masyarakat semakin aktif bertransaksi secara digital sekaligus mendukung semangat berbagi dan berkurban dengan cara yang lebih praktis, aman, dan inklusif,” ujarnya.

Nasabah yang ingin bertransaksi kurban dapat membuka Aplikasi Raya terlebih dahulu, kemudian klik “Semua Menu” dan dilanjutkan dengan memilih “Zakat & Donasi”.

Selanjutnya, nasabah dapat memilih “Infaq YBM BRILiaN”, memasukkan nominal hewan kurban sesuai pilihan, serta menambahkan catatan Qurban “Nama Pequrban”.

Setelah itu, nasabah dapat menekan tombol “Bayar Sekarang” serta memasukkan PIN Aplikasi Raya.