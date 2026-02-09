Sambut Imlek & Ramadan Lewat Meja Makan, Dua Perayaan Budaya Hadir di Golden Tulip Essential PIK2 Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Awal tahun kerap menjadi waktu untuk kembali berkumpul. Ada keluarga yang lama tak bertemu, sahabat yang ingin merayakan momen baru, hingga rekan kerja yang menutup kesibukan dengan makan bersama.

Pada awal 2026, Golden Tulip Essential PIK2 Jakarta menawarkan ruang untuk semua itu melalui dua agenda kuliner tematik yang dirancang penuh makna. Lewat Prosperity Imlek Dinner dan Warisan Nusantara Iftar Buffet, hotel di Tokyo Riverside PIK2 itu menghadirkan pengalaman bersantap yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menghadirkan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan lintas budaya.

Prosperity Imlek Dinner, Merayakan Harapan dalam Setiap Sajian

Event itu akan digelar pada 16 Februari 2026. Prosperity Imlek Dinner merupakan makan malam yang dirancang sebagai perayaan Tahun Baru Imlek yang menempatkan filosofi budaya di balik setiap hidangan.

Pada event Prosperity Imlek Dinner, Chinese cuisine autentik disajikan dengan perhatian khusus pada simbol kemakmuran, keharmonisan, dan keberuntungan.

Bagi banyak keluarga, Imlek adalah tentang duduk bersama di meja makan. Tentang doa yang disampaikan lewat makanan.

Suasana itulah yang akan dihadirkan Golden Tulip Essential PIK2 Jakarta. Ruang makan ditata elegan, tetapi tetap hangat sehingga tamu dapat menikmati momen kebersamaan tanpa terasa formal.

Jamuan ini cocok bagi mereka yang ingin merayakan Imlek secara lebih intim, baik bersama keluarga inti, sahabat, maupun kolega terdekat.

Ramadan dengan Nuansa Nusantara

Tak lama setelah perayaan Imlek, suasana berganti ke Ramadan. Melalui Warisan Nusantara Iftar Buffet, Golden Tulip Essential PIK2 Jakarta menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang menonjolkan kekayaan kuliner Indonesia.