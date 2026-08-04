Sambut Implementasi B50, Mitsubishi Fuso Bekali Canter Mania Tip Perawatan Truk

jpnn.com, TANGERANG - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (TB) merangkul komunitas Canter Mania dalam ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS).

Langkah itu bertempatan perjalanan 56 tahun Fuso di Indonesia menorehkan lebih dari 1,4 juta kendaraan niaga yang telah beroperasi di berbagai sektor industri.

Kegiatan itu dihadiri ratusan anggota komunitas Canter Mania dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, hingga Bali.

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Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Aji Jaya mengungkapkan ajang kumpul dengan komunitas tersebut untuk memperkuat peran komunitas sebagai ruang kolaborasi dan pengembangan produk & layanan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

Menurut dia kegiatan tersebut tidak sebagai ajang kumpul, tetapi sebagai forum diskusi yang mempertemukan para pelaku usaha dari berbagai sektor industri.

"Komunitas Canter Mania bukan lagi sekadar fanbase, tetapi menjadi komunikasi strategis perusahaan untuk memahami kebutuhan pasar, mengembangkan layanan, dan membantu pelanggan meningkatkan produktivitas bisnis," kata Aji Jaya di ICE BSD, Tangerang.

Selama kegiatan berlangsung, komunitas Canter Mania diajak melihat langsung lima produk yang menjadi highlight utama, yakni Canter Extra-Long Bus, eCanter, Canter FE 84G, Fighter-X FM65F Tractor Head 4x2 dan Fighter-X FN61 FSL Logistic.

Ketua Umum Canter Mania Indonesia Community (CMIC), Jaka Kristiawan mengatakan komunitas Canter Mania telah memberikan banyak manfaat.