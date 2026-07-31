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JPNN.com - Daerah - Riau

Sambut Irjen Herry Heryawan, Warga Concong: Baru Kali Ini Kapolda Sampai ke Kampung Kami

Jumat, 31 Juli 2026 – 10:30 WIB
Sambut Irjen Herry Heryawan, Warga Concong: Baru Kali Ini Kapolda Sampai ke Kampung Kami - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat tiba di Kecamatan Concong, disambut siswa berpakaian Pramuka. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Kunjungan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan ke Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat.

Salah seorang tokoh masyarakat Saharudin mengaku terharu karena selama 54 tahun hidup di Concong, baru kali ini ada seorang Kapolda yang datang langsung menginjakkan kaki di kampung halamannya.

Pernyataan itu disampaikan Saharudin saat mewakili masyarakat Kecamatan Concong dalam kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 yang digelar di wilayah pesisir tersebut.

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“Alhamdulillah, umur saya sudah 54 tahun dan saya asli Kecamatan Concong, Concong Luar. Sejak lahir hingga hari ini, Bapak Jenderallah Kapolda pertama yang sampai di kampung halaman kami,” ungkap Saharudin Jumat (31/7).

Ia mengaku bersyukur atas kunjungan Kapolda Riau bersama jajaran, Bupati Indragiri Hilir, serta rombongan yang tidak hanya datang bersilaturahmi, tetapi juga membawa berbagai bantuan bagi masyarakat pesisir.

Menurutnya, bantuan yang diberikan, termasuk bagi warga yang membutuhkan, menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

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“Alhamdulillah kami masyarakat Kecamatan Concong mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa karena dikunjungi oleh Bapak Kapolda beserta unsur pimpinan. Kami juga mendapatkan uluran tangan yang insyaallah akan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Saharudin juga mendoakan agar seluruh bantuan yang disalurkan menjadi amal ibadah dan membawa keberkahan bagi Kapolda Riau beserta jajaran.

Kunjungan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan ke Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat.

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TAGS   Irjen Herry Heryawan  Kapolda Riau  indragiri hilir  Concong  Riau 
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