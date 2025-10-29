Sambut Kajati Baru Sumsel Ketut Sumedana, Gubernur Herman Deru Sampaikan Komitmen Ini

Rabu, 29 Oktober 2025 – 08:29 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga hukum dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel di Griya Agung Palembang, Senin (27/105) malam.

Acara yang dihadiri para pejabat Forkopimda dan kepala daerah se-Sumsel itu menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan antarlembaga di Bumi Sriwijaya.

Kajati lama Yulianto kini mendapat amanah baru sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung(Sesbadiklat).

Sementara itu, posisi Kajati Sumsel resmi diemban Ketut Sumedana.

Gubernur Herman Deru mengaku memiliki kesan mendalam terhadap kepemimpinan Yulianto yang dinilainya berhasil menjaga keharmonisan dan integritas antara Kejati dan Pemerintah Provinsi Sumsel.

“Pak Yulianto meninggalkan banyak legasi positif, terutama dalam penyelamatan aset-aset daerah yang bernilai strategis,” ujarnya.

Dia mengungkapkan pendekatan humanis dan profesional yang ditunjukkan Yulianto selama bertugas menjadi teladan dalam membangun hubungan harmonis lintas sektor.