Sambut Lebaran 2026, Sarinah Hadirkan Diskon Hingga 50 Persen

jpnn.com, JAKARTA - PT Sarinah menargetkan peningkatan jumlah pengunjung sebesar 15% dibandingkan periode Ramadan dan Libur Lebaran pada tahun sebelumnya.

Target ini ditetapkan seiring dengan momentum mobilitas nasional yang meningkat selama Ramadan serta strategi program yang dirancang tidak hanya untuk mendorong transaksi, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna bagi pengunjung.

Direktur Komersial InJourney Holding, Veronica H. Sisilia, menyampaikan Ramadan 2026 diposisikan sebagai momentum strategis dalam ekosistem InJourney Group.

“Sebagai holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, InJourney berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih seamless yang mengutamakan kesiapan dan keselamatan wisatawan di setiap titik perjalanan dari bandara, hotel, dan destinasi wisata di bawah pengelolaan InJourney,” jelasnya.

Dengan mengusung tema “Cahaya Penuh Makna, Hangat Untuk Setiap Saat”, PT Sarinah mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momen kebersamaan yang tidak hanya diisi dengan transaksi, tetapi juga pengalaman, tradisi, dan kebanggaan terhadap karya Indonesia.

Sarinah memprediksi puncak transaksi akan terjadi pada 6-13 Maret 2026, bertepatan dengan periode pencairan Tunjangan Hari Raya.

“Ramadan bagi PT Sarinah adalah momentum untuk mempertegas positioning kami sebagai Cultural Experience Centre. Kami tidak hanya menawarkan promosi, tetapi menghadirkan pengalaman yang terkurasi mulai dari Malam Berkah Extra sebagai penggerak transaksi," kata Direktur Utama PT Sarinah, Raisha Syarfuan.

Program yang paling diunggulkan tahun ini adalah Happy Hours bertajuk Malam Berkah Extra yang diselenggarakan pada 6 hingga 8 Maret 2026 mulai pukul 20.00 hingga 22.00 WIB dengan penawaran diskon hingga 50 persen.