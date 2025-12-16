Sambut Libur Akhir Tahun, Bluebird Siapkan 25 Ribu Armada & Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan transportasi umum, Bluebird menyiapkan lebih dari 25.000 armada aktif di berbagai kota di Indonesia.

Langkah itu dilakukan untuk mendukung masyarakat yang ingin melakukan perjalanan libur akhir tahun, mulai dari mobilitas harian dalam kota, perjalanan rombongan ke destinasi wisata, konektivitas menuju bandara dan stasiun, hingga perjalanan antarkota.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono mengatakan kesiapan layanan multimodal menjadi kunci dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode liburan.

"Kami memastikan setiap titik perjalanan terhubung dengan baik. Karena itu, kami memperkuat kesiapan armada, pengemudi, dan standar operasional di area dengan permintaan tinggi agar pelanggan merasa tenang sejak perjalanan dimulai,” ungkap Adrianto dalam siaran persnya, Selasa (16/12).

Tidak hanya aramda, perusahaan berlogo burung biru itu juga melakukan penawaran khusus yang membantu pelanggan mengatur agenda akhir tahun lebih efisien melalui aplikasi MyBluebird.

Menurut data Bluebird, tren permintaan layanan mereka di periode akhir tahun ditunjukkan dari riwayat tahun sebelumnya yang meningkat di kisaran 15-25%.

Baca Juga: Bluebird Buka Suara soal Video Viral Pengemudinya

Adapun layanan yang mencatatkan peningkatan tinggi mencakup Goldenbird (sewa mobil), Bigbird (sewa bus), serta Cititrans (shuttle antarkota antarprovinsi), dan tetap didukung dengan layanan Bluebird (taksi regular) dan Silverbird (taksi eksekutif).

Chief Marketing Officer PT Blue Bird Tbk, Monita Moerdani mengungkapkan di momentum Desember ini pihaknya menghadirkan berbagai kemudahan, mulai dari akses digital, fitur yang meningkatkan kenyamanan, hingga kolaborasi strategis dengan berbagai mitra.