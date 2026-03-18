Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Sambut Libur Nyepi dan Idulfitri, Bank Raya Imbau Masyarakat Cermat Bertransaksi

Rabu, 18 Maret 2026 – 12:45 WIB
Bank Raya terus berupaya meningkatkan pelayanan guna menghadirkan transaksi yang praktis dan nyaman selama masa libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi 2026 dan Idulfitri 1447 H. Foto: Dokumentasi Bank Raya

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya terus berupaya meningkatkan pelayanan guna menghadirkan transaksi yang praktis dan nyaman selama masa libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi 2026 dan Idulfitri 1447 H.

Nasabah dapat melakukan beragam transaksi melalui Aplikasi Raya dengan kelengkapan fitur biller untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari.

Selama libur dan cuti bersama, Bank Raya hadir dengan memberikan layanan optimal melalui layanan Sapa Raya.

Sapa Raya dapat diakses melalui 1500494 atau Whatsapp 0812-1000-0494, layanan informasi produk, kendala transaksi dan pengaduan nasabah tersebut dapat dilakukan setiap hari, selama 24 jam.

Di samping itu juga Community Branch Bank Raya di beberapa kota, seperti Semarang, Jogjakarta dan Surabaya tetap melayani untuk layanan terbatas pada periode 24 Maret 2026.

Nasabah juga dapat mengakses website Bank Raya bankraya.co.id maupun social media resmi Bank Raya di Instagram, Tiktok, Youtube, dan X untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan Bank Raya.

Direktur Digital dan Operasional Bank Raya Lukman Hakim mengatakan kesiapan layanan ini merupakan bagian dari upaya Bank Raya dalam menjaga kualitas layanan kepada nasabah, khususnya pada periode libur panjang di tengah meningkatnya kebutuhan transaksi masyarakat.

"Kami mengimbau agar masyarakat melakukan transaksi secara digital untuk kemudahan dan keamanan transaksi,” kata Lukman Hakim dalam keterangan resminya, Rabu (18/3).

Bank Raya memastikan layanan digital tetap optimal selama libur dan cuti bersama Nyepi dan Idulfitri dan mengimbau masyarakat cermat bertransaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Bank Raya  transaksi  Nyepi  Idulfitri  aplikasi Raya  Libur  Cuti Bersama 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp