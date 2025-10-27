Sambut Momentum Pertumbuhan Properti, LPKR Melalui LippoLand Siapkan Hunian Beragam Segmen

jpnn.com - JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), melalui LippoLand, menyiapkan hunian untuk beragam segmen masyarakat, dalam merespons momentum positif pertumbuhan sektor properti. Seperti diketahui, suntikan dana Rp 200 triliun dari Kementerian Keuangan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai bisa menjadi katalis positif bagi pasar properti.

Menurut Property Watch, saat ini terjadi kenaikan pada pertumbuhan pasar pada properti senilai Rp 1 miliar -Rp 2 miliar. "Dana yang masuk ke Himbara mudah-mudah bisa memutar roda ekonomi. Kebijakan properti juga cukup banyak saat ini stimulus yang mudah-mudahan ke depan seharusnya bisa lebih baik dibandingkan year-on-year," kata CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, Senin (27/10).

Ali Tranghanda mengatakan bahwa salah satu properti yang menjadi primadona pada Kuartal III-2025, yakni hunian seharga Rp 1 miliar - Rp 2,5 miliar.

Dukungan terhadap pasar properti juga terlihat dari data riset rumah123.com yang menunjukkan Tangerang sebagai lokasi paling diminati pembeli sepanjang Juli–September 2025.

Pada Juli 2025 misalnya, listing enquiries untuk rumah di Tangerang mencapai 16,8 persen dari total listing enquiries untuk rumah di Indonesia. "Tren properti mulai menunjukkan potensi pertumbuhan saat ini," ungkapnya.

Pada Agustus 2025, Tangerang kembali menempati posisi terpopuler dengan pangsa 15,7 persen dari total permintaan di seluruh Indonesia. Sementara, September 2025, persentase Tangerang tercatat sebesar 15,0 persen dari total listing enquiries untuk rumah di Indonesia. "Tangerang secara konsisten mencatatkan proporsi tertinggi pada Juli hingga September 2025," ujarnya.

Melihat momentum positif dan potensi pertumbuhan tersebut, PT LPKR melalui LippoLand menekankan komitmennya turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan pilihan hunian yang relevan dengan berbagai segmen masyarakat, mulai dari keluarga muda hingga kelas menengah ke atas.

LippoLand menghadirkan beragam proyek, seperti Cendana Suites, XYZ Series, Q Livin, Blackslate Homes, The Hive Series, Belmont Homes, Bentley Homes, hingga The Allegra di kawasan unggulan Park Serpong, Lippo Karawaci, Lippo Cikarang Cosmopolis, dan Tanjung Bunga Makassar.